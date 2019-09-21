Son Dakika Haberleri: Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi
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Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi

1 saat önce

Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi E5'te ulaşım durma noktasına geldiİSTANBUL - Yağmur nedeniyle kayganlaşan E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde 6 araç birbirine girdi.

Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi

E5'te ulaşım durma noktasına geldi

İSTANBUL - Yağmur nedeniyle kayganlaşan E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde 6 araç birbirine girdi. Araçlarda yaralanan olmazken, karayolununu Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da günler öncesinden beklenen yağmur başladı. Yağmurun başladığı ilk dakikalarda hafif yağış nedeniyle yollarda kayganlaşma meydana geldi.E-5 Karayolu üzerinde seyreden bir otomobilin kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlaması sonucu, toplam 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen trafik polisi güvenlik önlemleri aldı. Kazanın yaşandığı noktadan başlamak üzere E-5 Karayolu Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan sürücülerden biri, "Beyaz araç frene basıp önümüze dönünce, hepimiz birbirimize çarptık. Normal trafik akışı 50 - 60 kilometre hızındaydı. 6 araç karıştı. Ama çok şükür yaralanan yok" diye konuştu.

Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi

İstanbul, Ankara, Araç, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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