Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

03.03.2021 00:14

Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu Denizli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

DENİZLİ - Denizli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı aydınlatma direği ve tabela devrildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan sürücü Mustafa Erkan idaresindeki 20 DV 691 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle direk ve tabela devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek yangın unsuruna karşı kontrol etti. Bölgeye gelen polis ekipleri trafik akışını kontrol altına alarak otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı
Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı

Pamukkale, Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika


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