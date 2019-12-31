Kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

Kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

6 saat önce

Bursa'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı, System.String[]

Bursa'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.


Kaza, Karacabey Tophisar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den Yalova'ya gitmek için seyir halinde olan Celil M. (25) idaresindeki 45 UA 6684 plakalı otomobil, yağışa kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Celil M. otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Celil M. vatandaşlar tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü tedavi altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan Özlüce kavşağında da başka bir araç kayarak bariyerlere çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Çanakkale, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı

Son Dakika Haberleri
19:25 Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Son Dakika Haber
19:24 Hong Kong'da 2020 kutlanıyor - Son Dakika Haber
19:20 Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir? - Son Dakika Haber
19:20 Pakistan'da transseksüel bireylere özel sağlık kartı uygulaması - Son Dakika Haber
19:19 Hong Kong'da 2020 kutlanıyor - Son Dakika Haber
18:55 Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber
18:07 Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:31:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]