Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

10.11.2020 17:32
Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başka bir araçtan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başka bir araçtan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başka bir araçtan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen B. K. (19) idaresindeki 34 U 1129 plakalı bir yemek firmasına ait motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Motosikletten düşerek ayağından yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Motosiklet, Zonguldak, Müftü, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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