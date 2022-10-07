Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarptı: 2 yaralı

07.10.2022 03:50

Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarptı: 2 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı.

Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Kara yolu İstanbul istikameti, İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AZE 843 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan G.N.G., yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü G.N.G. ve motosikletle bulunan kız arkadaşı yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Motosiklet kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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