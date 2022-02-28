Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybetti, yürüyen merdivene çarparak duraildi - Son Dakika

- Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybetti, yürüyen merdivene çarparak duraildi
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak trafik tabelasını devirdi. Otomobil tabelayı devirdikten sonra yaya üstgeçidinde bulunan yürüyen merdivene çarptı. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Antalya Caddesinde yapay şelale istikametinden adliye istikametine seyir halindeki Gürkan Eser'in kullandığı 07 AST 403 plakalı otomobilin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak trafik tabelasını devirerek, yaya üst geçidinde bulunan yürüyen merdivene çarpması sonucunda meydana geldi. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazada büyük şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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