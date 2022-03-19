Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

19.03.2022 22:35

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı Güngören'de kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkan aracın refüje çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Güngören'de kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkan aracın refüje çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada araçta bulanan iki kişiden biri yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç yapılan çalışmaların ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

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Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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