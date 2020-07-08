Kayganlaşan yolda kayan TIR dorsesi otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın dorsesi, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mustafa Kaktın yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Oltu- Göle yolunun Aydoğdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salih Avcı yönetimindeki 44 HE 682 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Tır'ın dorsesi kayarak, karşı yönden gelen Mustafa Kaktın'ın kullandığı 75 BA 813 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Kaktın yaşamını yitirdi, yanındaki Sönmez Koç hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sönmez Koç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.