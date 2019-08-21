Kayganlaşan yolda kayan tır ulaşımı aksattı
57 dakika önce
Nallıhan ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, ulaşımı aksattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:48 Kaynak: AA
Nallıhan ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, ulaşımı aksattı.
Çayırhan yönünden Nallıhan istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 NDR 79 plakalı tır, Atça yol kavşağına yakın yerde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Manevra nedeniyle aracın dorsesinde bulunan un çuvalları da yola saçıldı.
Beypazarı ilçesinden giden çekici yardımıyla dorsenin kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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