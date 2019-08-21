Son Dakika Haberleri: Kayganlaşan yolda kayan tır ulaşımı aksattı
Son Dakika Güncel Haber

Kayganlaşan yolda kayan tır ulaşımı aksattı

57 dakika önce

Nallıhan ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, ulaşımı aksattı.

Kayganlaşan yolda kayan tır ulaşımı aksattı, System.String[]

Nallıhan ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, ulaşımı aksattı.

Çayırhan yönünden Nallıhan istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 NDR 79 plakalı tır, Atça yol kavşağına yakın yerde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Manevra nedeniyle aracın dorsesinde bulunan un çuvalları da yola saçıldı.

Beypazarı ilçesinden giden çekici yardımıyla dorsenin kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Çayırhan, Nallıhan, Atça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Şırnak Valiliği, Silopi'de çıkan çatışmada şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı
Türk Eczacıları Birliği, yayımladıkları basın açıklamasıyla kayyum kararlarına tepki gösterdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayganlaşan yolda kayan tır ulaşımı aksattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]