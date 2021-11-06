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Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı - Son Dakika

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

06.11.2021 10:43

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı Şırnak'ın Uludere ilçesinden il merkezi istikametine giden otomobil kayganlaşan yolda kaza yaparak köprüde asılı kaldı.

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinden il merkezi istikametine giden otomobil kayganlaşan yolda kaza yaparak köprüde asılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GP 573 plakalı otomobil Uluder'den Şırnak'a doğru giderken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayarak köprü demirlerine çarptı. Demirleri kıran otomobil köprüde asılı kaldı. İçinde sadece şoförün olduğu otomobilde herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Olayın ardından kaza yerine jandarma trafik ekipleri gelip aracı bulunduğu yerden çekti.

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı
Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı
Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı
Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Otomobil, Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı - Son Dakika
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