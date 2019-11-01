Son Dakika Haberleri: Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 20 metre boyunca böyle sürüklendi
Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 20 metre boyunca böyle sürüklendi

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 20 metre boyunca böyle sürüklendi

6 saat önce

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 20 metre boyunca böyle sürüklendi Güvelik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda kayan araç demirlere çarparak durabildiKARABÜK - Karabük'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yaklaşık...

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 20 metre boyunca böyle sürüklendi

Güvelik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda kayan araç demirlere çarparak durabildi

KARABÜK - Karabük'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yaklaşık 20 metre kayarak yakıt istasyonunun girişindeki demire çarparak durabildi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Safranbolu istikametine seyir halinde olan O.B. yönetimindeki 78 BT 166 plakalı hafif ticari araç Atatürk Bulvarına geldiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yanlamasına kayarak yakıt istasyonunun girişindeki demirlere çarptı. Şans eseri kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Yağış nedeniyle yaklaşık 20 metre kayarak demirlere çarpan aracın o anları ise benzin istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, iş yerinde meydana gelen hasarla ilgili tespit çalışması yapıldı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç 20 metre boyunca böyle sürüklendi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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