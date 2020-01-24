Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cip devrildi: 3 yaralı
6 saat önce
Giresun'un Piraziz ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Giresun'un Piraziz ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Özkan Bozkurt idaresindeki 28 NB 677 plakalı cip, Güneyköy'de, kar nedeniyle kayganlaşan yokuşta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Cip, evin giriş kapısındaki duvara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Bozkurt ile cipte bulunan oğlu Cevat Buğra Bozkurt ile Güven Cindemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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