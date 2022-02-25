Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı - Son Dakika
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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı

25.02.2022 11:30

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptıORDU Ordu'da, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı

ORDU Ordu'da, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Özyurt idaresindeki 52 ABV 292 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Refüje çarparak duran kamyonetin bir kısmı, yolun karşı istikametine geçti. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, farklı bir kazanın yaşanmaması adına ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Maddi hasar oluşan kamyonet çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı

YORUMLAR
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Son dakika gündem: Motosiklet ile kamyonet kaza yaptı: 1 yaralı Son dakika gündem: Motosiklet ile kamyonet kaza yaptı: 1 yaralı

Atatürk Bulvarı, Kamyonet, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı - Son Dakika
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