Son Dakika Haberleri: Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

1 saat önce

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak bariyerlere çarptı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak bariyerlere çarptı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kelkit'ten Gümüşhane'ye gitmek üzere 06 GH 709 plakalı otomobiliyle yola çıkan Muhammet Petek (38), Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesi yakınlarında yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.


Yol sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak takla atan otomobilde bulunan sürücü Petek ile eşi Hacer (30), çocukları Taha (10), Zümra (5) ve Alyar Petek (1) yaralandı.


Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hacer Petek'in durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Ünlüpınar, Kelkit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:36 Kaynak: İHA
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