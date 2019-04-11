Son Dakika Haberleri: Kayganlaşan Yolda Otobüs Midibüse Çarpıştı: 3 Yaralı

Kayganlaşan Yolda Otobüs Midibüse Çarpıştı: 3 Yaralı

2 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda otobüs ile midibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kayganlaşan Yolda Otobüs Midibüse Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda otobüs ile midibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi D 130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit istikametinden, Yalova istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 77 P 4162 plakalı otobüs, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda duramayarak aynı firmaya ait olduğu iddia edilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 77 P 4168 plakalı midibüse çarptı. Kazada otübüs içerisinde bulunan Burak D. (29), Ercan B. (45) ve Fehmi S. (30) isimli 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:56 Kaynak: İHA
Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa
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