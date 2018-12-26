Kayganlaşan Yolda Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Ölü
1 saat önce
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avdanlı mevkisinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın içerisinde bulunan 3 kişi ise yaşamını yitirdi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:13 Kaynak: İHA
Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım
3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde