Kayganlaşan Yolda Otomobiller Çarpıştı 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanmada kayan iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanmada kayan iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kahramanmaraş yolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin İliş, yönetimindeki 44 NR 278 plakalı otomobil sürücüsü buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle karşı yönden ilerleyen 44 ED 845 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Arzu İliş ile Elif İliş yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

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