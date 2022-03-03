Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü - Son Dakika
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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü

03.03.2022 09:48
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü Yağmurdan dolayı kayan araç takla attı Bahçelievler'de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç park halindeki otomobile çarparak ters döndü.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü

Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü

Yağmurdan dolayı kayan araç takla attı

İSTANBUL - Bahçelievler'de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Bahçelievler Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 34 NL 0133 plakalı Vahip Dağ yönetimindeki bir araç kontrolden çıkıp park halindeki 34 ZS 5013 plakalı Yeşim A. nın aracına arkadan çaptı. Araç çarpmanın etkisiyle ters döndü. Sürücü Dağ, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma olayı görülmezken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik önlemleri alarak trafiği tek şeritten yönlendirdi.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü

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Bahçelievler, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otomobile çarpıp ters döndü - Son Dakika
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