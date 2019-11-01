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Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak durabildi

6 saat önce

Karabük'te yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda otomobilin trafik lambalarına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak durabildi, System.String[]

Karabük'te yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda otomobilin trafik lambalarına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 43 SL 871 plakalı otomobil, yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıkarak trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrilirken, otomobilde bulunan Remziye A. (73) ve Azra Ece A. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
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