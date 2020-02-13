Kayganlaşan yoldan şarampole sürüklenen aracı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan yoldan şarampole sürüklenen aracı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kayganlaşan yoldan şarampole sürüklenen aracı AFAD ekipleri kurtardı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeni kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole sürüklendi.

Kayganlaşan yoldan şarampole sürüklenen aracı AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeni kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole sürüklendi. Yolda sıkışan araç, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.


Olay bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır Bingöl karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 RE 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.


Araçta bulunan iki kişi kendi imkanları ile çıkarken, otomobil olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Lice, Araç, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı
Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayganlaşan yoldan şarampole sürüklenen aracı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]