Kayganlaşan zemin kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika
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Kayganlaşan zemin kazaya neden oldu: 2 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır-Mardin kara yolunda otomobil sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyonete çarptı.

Kayganlaşan zemin kazaya neden oldu: 2 yaralı, System.String[]

Diyarbakır- Mardin kara yolunda otomobil sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 FA 550 plakalı otomobilin sürücüsü, kar ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki kamyona çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41 Kaynak: İHA
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