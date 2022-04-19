Kayganlaşan zemin kazayı getirdi - Son Dakika
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Kayganlaşan zemin kazayı getirdi

19.04.2022 15:02
Kayganlaşan zemin kazayı getirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil adeta havada kaldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil adeta havada kaldı. Şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Fatih İ. idaresindeki 34 AG 1078 plakalı otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde Ballıhoca'dan Muratlı ilçe merkezine dönmek isterken yoldan çıkarak tarlaya düştü. Sürücü Yavuz Fatih İ. araçtan kendi imkanları ile inerken, otomobili tarladan çıkarmak için kurtarıcı çağrıldı. Tek taraflı maddi hasarlı kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi. - TEKİRDAĞ

Kayganlaşan zemin kazayı getirdi
Kayganlaşan zemin kazayı getirdi

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Yavuz Fatih, Tekirdağ, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayganlaşan zemin kazayı getirdi - Son Dakika


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