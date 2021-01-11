"Kaygı bozukluğu kalp sağlığını etkiliyor" - Son Dakika

"Kaygı bozukluğu kalp sağlığını etkiliyor"

11.01.2021 11:57

Kaygı duymanın vücutta stres oluşturduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, "Stres durumu kronikleşirse kalp damar hastalığı için risk oluşturmaya başlar.

Kaygı duymanın vücutta stres oluşturduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, "Stres durumu kronikleşirse kalp damar hastalığı için risk oluşturmaya başlar. Stres anında adrenalin ve kortizol salgılanır. Bu da tansiyon yüksekliği, kan şekeri yüksekliği, insülin direnci, nabız artışına sebep olabilir. Stres, kalp atış hızınızı da artırır ve zamanla, uzun süreli stres durumunun kalbiniz üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Kaygılı kişilik yapısının birçok kalp hastalığı tipinde daha yüksek bir riskle ilişkilidir. Bunlar da koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve taşikardi gibi kalp ritmi bozukluklarıdır" dedi.

Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, kaygı bozukluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Begüm Öztürk, stresin kalp atış hızını da artırdığını belirterek, zamanla uzun süreli stres durumunun kalp üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini söyledi.

Dr. Öztürk, "İnsanlar stresle başa çıkmaya çalışırken sağlıksız alışkanlıklara başvurabilir. Bunlar genellikle aşırı yemek yemek, sigara içmek ve alkol almaktır. Bunların hepsi kalbinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Tüm bunlar kalp damar hastalıkları ve kalp krizi için büyük risk faktörleridir. Aşırı kaygılı insanlarda çarpıntı, nefes darlığı, göğüste sıkışma, terleme, tansiyon ve nabız yüksekliği gibi belirtiler bulunabilir. Bu belirtiler aynı zamanda kalp damar hastalıklarında da bulunabildiği için, kaygılı kişiler kendilerinde kalp hastalığı olduğunu hatta kalp krizi geçirdiklerini sanabilirler. Endişe, kaygı kalp hastalıklarına neden olabileceği gibi kalp damar hastalıkları ile de karışabilir" ifadelerini kullandı.

Bu tür şikayetleri olan kişilerin kalp damar hastalığını teşhisi ve kaygı bozukluğundan ayırt edilmesi için kardiyoloji hekimi tarafından muayenesinin uygun olacağının altını çizen Dr. Öztürk, "Endişeli bir kişi tekrar tekrar kaygılanarak kalp sağlığını da bozabilir. Çarpıntı, tansiyon yükselmesi, yorgunluk, halsizlik gibi semptomla teşhis konusunda dikkatlice ayırt edilmesi gerekiyor. Kardiyoloji hekimi tarafından yapılan muayene ve gerekli tetkiklerin sonucunda kalp hastalığı olmadığı görülen kişilerin kaygı bozukluğunun tedavisi için psikolojik destek almaları, bunun için de bir psikolog ile görüşmelerini önerebiliriz" dedi.

Dr. Öztürk, yapılan bir araştırmadan bahsederek sözlerini şöyle tamamladı: "Yaygın anksiyete bozukluğu görülen hastaların anksiyete bozukluğu olmayan hastaların 6 kat kalp krizi ya da inme geçirme riski olduğunu göstermiş. Bu sonuçlar yaygın ve sürekli kaygı halinde bulunan insanların biyolojik açıdan da dolaşım sorunlarına bağlı ölümcül risklerinin yükseldiğine çok güçlü bir kanıt oluşturuyor. Daha önce yapılan araştırmalar da, depresyonun kalp hastalıkları riskini 2 kat artırdığını gösteriyor. Beyin kimyasındaki değişikliklerin bir dizi biyolojik ve hormonal değişiklikleri tetiklediğini ve hayati hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırladığı kaydediliyor". - İSTANBUL

Kaygı bozukluğu kalp sağlığını etkiliyor

Kalp Damar Bölümü, Kalp Krizi, Kortizol, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Kaygı bozukluğu kalp sağlığını etkiliyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi
Kullanıcılar ikiye bölündü! Sosyal medyada WhatsApp'ı silmiyoruz kampanyası başlatıldı Kullanıcılar ikiye bölündü! Sosyal medyada WhatsApp'ı silmiyoruz kampanyası başlatıldı         
12:38
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi Uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi         
12:04
Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu Son Dakika! Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke oldu         
11:53
Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü         
11:39
Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi         
11:25
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın         
10:54
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 12:54:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kaygı bozukluğu kalp sağlığını etkiliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei