Kaygı Bozukluğu ve Depresyon Yaşayanlara Google Elini Uzatıyor - Son Dakika

Online dünya herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda neredeyse ilk baş vurduğumuz kaynak diyebiliriz. Etkili olan koronavirüs salgını sürecinde de evde kalırken en büyük yardımcınız yine internet olabiliyor. Salgın boyunca pek çok kişi hastalığa dair çoğu şeyi internet aracılığıyla görebildi. Hem kendi ülkelerindeki hem de ulaşamayacakları kadar uzak olan ülkelerdeki gündemi rahatlıkla görebilen insanlar böylece online paylaşım yöntemini denemiş oldu.

Google anksiyete sorununu tespit edecek

Koronavirüs sürecinin en kötü yönlerinden birisi de çeşitli kaygı bozukluklarıydı. Teknoloji devi Google, bu durum için bir anket geliştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, bu özelliği kullanan insanlar artık anksiyete bozukluğundan şikâyetçi olup olmadıklarını rahatlıkla görebilecek.

Henüz gelişim aşamasında olan ve bu alanın uzmanlarıyla çalışılan anketin klinik olarak onaylandığını da aktaran Google, stresle baş etme ile ilgili oldukça iddialı çalışmalar yürütüyor. Firmanın bu tür uygulamalar için çok daha yoğun bir mesai harcadığı biliniyor. Amaç insanları stresten daha fazla uzaklaştırabilmek ve depresyon varsa bunu tespit etmek.

Genel Anksiyete Bozukluğu-7 (GAD-7) ismi verilen anket için şirket, Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakı (NAMI) ile çalışmalarını devam ettiriyor. 7 soruluk anket, insanlarda depresyon veya anksiyete bozukluğu olup olmadığını gösterecek. Böylece psikolojik rahatsızlıklar daha görünür olacak. Sizce böyle bir uygulama, insan psikolojisine olumlu etkilerde bulunabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.