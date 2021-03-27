Kaygı ve depresyona karşı üniversite öğrencilerine 'sanatla terapi' - Son Dakika

Kaygı ve depresyona karşı üniversite öğrencilerine 'sanatla terapi'

27.03.2021 12:15
Kaygı ve depresyona karşı üniversite öğrencilerine 'sanatla terapi', System.String[]

Kişilerin herhangi bir sorunu olmasa da kişisel gelişimlerini desteklemek için de sanatla terapi yaklaşımı uygulandığını söyleyen Klinik Psikolog Gizem Bodur Atalay, "Sanatla terapi programlarımızla öğrencilerin psikolojik anlamda kendilerini tanıma, anlama ve duygusal farkındalık...

Kişilerin herhangi bir sorunu olmasa da kişisel gelişimlerini desteklemek için de sanatla terapi yaklaşımı uygulandığını söyleyen Klinik Psikolog Gizem Bodur Atalay, "Sanatla terapi programlarımızla öğrencilerin psikolojik anlamda kendilerini tanıma, anlama ve duygusal farkındalık edinerek depresyon, kaygı, stres gibi psikolojik şikayetlerini azaltmayı ve daha iyi hissetmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınıyla beraber artan kaygı ve depresyona karşı Altınbaş Üniversitesi, 2017 yılından itibaren bünyesinde bulunan sanatla terapi atölyelerinin içeriğini online platforma taşıdı. Klinik Psikolog Gizem Bodur Atalay, bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı olağandışı şartlarda yaşama mecbur bırakan Kovid-19 salgınının, milyonlarca insanın fiziksel sağlığı kadar psikolojik dengesini de olumsuz etkilediğini söyledi. Düzenledikleri atölyeler hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Psikolojik Destek Birimi Klinik Psikolog'u Gizem Bodur Atalay, sanatla terapinin çeşitli fiziksel veya ruhsal hastalıkları olan bireyler ya da herhangi bir sorunu olmasa da kişisel gelişimlerini desteklemek isteyenlere sunulan bir terapi yaklaşımı olduğuna dikkat çekti. Klinik Psikolog Atalay, "Sanatla terapi programlarımızla öğrencilerin psikolojik anlamda kendilerini tanıma, anlama ve duygusal farkındalık edinerek depresyon, kaygı, stres gibi psikolojik şikayetlerini azaltmayı ve daha iyi hissetmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

RESİM, KİL, KOLAJ ÇALIŞMALARIYLA PSİKOTERAPİ

Atölyelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler paylaşan Klinik Psikolog Gizem Bodur Atalay, şunları söyledi:

"Sanatla grup terapide pek çok sanat dalından faydalanıyoruz. Atölyelerimizde daha çok resim, kil, kolaj çalışmaları gibi görsel sanatlar ağırlıklı terapiler uyguluyoruz. Her bir atölyede başlangıçta grup oyunları, nefes, gevşeme egzersizi, imgelem çalışması gibi ısınma çalışmalarının ardından verilen yönerge ile bir sanatsal ürün elde etmenin yanında grup olarak o günkü çalışmanın her birey üzerinde ne gibi bir etki bıraktığını, nelerin fark edildiğini konuşuyoruz. Yüz yüze terapilerde serbest hareket, dans çalışmaları ve hareketi resme dönüştürme uygulamaları yapıyoruz.  Bazen de resmi ya da heykeli, şiire, mektuba, öyküye dönüştürme gibi görsel sanatlar ve edebiyatın bir arada olduğu çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

PANDEMİ TRAVMALARINA KARŞI ÖZEL ATÖLYEPandemi koşullarında süren eğitim döneminde yılın ilk çalışmasını ilk kez online olarak gerçekleştireceklerini söyleyen Atalay, "Bu dönemki çalışma duygusal farkındalıkla birlikte psikolojik anlamda iyi hissetmeyi desteklemek, depresyon ve kaygı ile baş etmek üzerine olacak" diye konuştu.7 hafta sürecek bir program planladıkları bilgisini veren Atalay, "Aynı zamanda araştırma projesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, üniversitemizin etik kurulunun da onayıyla psikolojik ölçümler almak üzere öğrencilerimizle ön-test ve son-test anketleri çalışacağız. Böylece çalışmalarımızın öğrenciler üzerindeki etkisini de değerlendirebileceğiz" ifadelerini kullandı.Katılım için ön görüşmelerin başladığı sanatla terapi atölyeleri, 23 Mart-4 Mayıs tarihleri arasında her salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında düzenlenecek.


Kaygı ve depresyona karşı üniversite öğrencilerine 'sanatla terapi'

Koronavirüs, Depresyon, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaygı ve depresyona karşı üniversite öğrencilerine 'sanatla terapi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı
En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor         
13:33
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi         
13:18
Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor         
12:02
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir         
10:58
Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor         
10:21
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı         
10:09
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı         
09:42
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 13:54:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaygı ve depresyona karşı üniversite öğrencilerine 'sanatla terapi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei