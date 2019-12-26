Kayhan Alyürük Klasman Temsilci Semineri Riva'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayhan Alyürük Klasman Temsilci Semineri Riva'da yapıldı - Son Dakika Spor

Kayhan Alyürük Klasman Temsilci Semineri Riva'da yapıldı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu devre arası Kayhan Alyürük Klasman Temsilci Semineri, Riva'da yapıldı.

Kayhan Alyürük Klasman Temsilci Semineri Riva'da yapıldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu devre arası Kayhan Alyürük Klasman Temsilci Semineri, Riva'da yapıldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı da hazır bulundu.

Arıcı, yaptığı konuşmada, "İlk yarıyı analiz etme, eksikliklerimizi görme, ikinci yarıya iyi hazırlanma adına bu semineri düzenliyoruz. Bizler TFF Başkanı ve yönetimini temsil ediyoruz. Maçlarda onları en iyi şekilde temsil etmek için daha dikkatli olmak hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayhan, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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