Üye Girişi
Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum - Son Dakika

Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum

03.08.2021 09:59
Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum, System.String[]

? Erzurum'da başlayan, Almanya'da devam eden bir hikaye. Kayhan Kilbaşoğlu kimdir?

? Erzurum'da başlayan, Almanya'da devam eden bir hikaye. Kayhan Kilbaşoğlu kimdir?

1992 yılında Erzurum'da doğdum. Ailem, Erzurum'dan Almanya'ya 1995 yılında iş için geldiğinde ben 3 yaşındaydım. 24 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Memlekete pek çok kez tatil için geldim ama Türkiye'de uzun zaman geçirmedim. Türkiye ile aslında yeni tanıştım ve çok sevdim. Her ne kadar Mr. Germany (Almanya'nın en yakışıklı erkeği) seçilmiş ve Almanya'yı Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hak kazanmış olsam da bence iyi bir Türk, iyi bir Alman vatandaşıyım. Şu anda çok güvendiğim insanların yardımıyla oradaki iş yatırımlarım başarıyla devam ediyor. Gastronomiyi de çok seviyorum ama oyunculuk kariyer hedefim, kendimi ait hissettiğim yer. O yüzden, artık "Mesleğin ne" sorusuna "Oyuncuyum" diyorum.

? Almanya'dan Türkiye'ye vatana dönüş planları var mı?

Almanya'da büyüdüm ama modellik yapmaya başladığımda tanıştığım Türkiye'de kendimi çok mutlu hissediyorum. Modelliğe devam ediyorum. Mr. Germany seçildikten sonra, Almanya'da pek çok dizi için teklif aldım. Türkiye'de ve Almanya'da özellikle internet kanallarında yayınlanan projelerde rol almaya başladım. Oyunculuğu çok seviyorum. Bunun için eğitimler almaya devam ediyorum.

? Almanya'da katıldığınız yarışmayı da anlatır mısınız?

Almanya'nın en yakışıklı erkeği seçildim ve Almanya'yı Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandım. Pandemi nedeniyle Dünya Güzellik Yarışması ertelendi ama yapılabilseydi, dünyanın en yakışıklı 3 erkeğinden biri seçilebilirdim. Bir Türk olarak Mr. Germany seçilmiş olmak benim için ayrı bir gururdur. Bu yarışmadan sonra aslında çok sevdiğim "oyunculuk" için güçlü bir adım atmam, çabalamam gerektiğini hissettim. Hayata bakışımı değil ama hayatımı planlama şeklimi değiştirdi bu yarışma.

Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum

? Peki neden bu yarışma?

Her zaman ilgi görüyordum, iyi bir model olabilme kapasitem olduğunu söyleyen arkadaşlarım vardı ama aklımda asla moda dünyasına yönelik bir kariyer yoktu. Bir tesadüf sonucu Fashion Week organizasyonundan yetkililerle tanıştım ve katılmam yönündeki önerilerini kabul ederek 2018'de Fashion Week Berlin'de ilk kez podyuma çıktım. Burada, Berlin Fashion Week'in özel konuğu olan ve tek Türk tasarımcısı olarak Türkiye'yi temsil eden modacı Erol Albayrak ile tanıştım. Erol Albayrak, beni çok motive etti. O sene Best Model of Turkey'ye izleyici olarak davet edildim. Benim için yeni bir deneyimdi. Aynı dönemde Uğurkan Erez ile de tanıştım. O da Türkiye'deki Best Model yarışmasına katılmamı söyledi. Almanya'ya geri döndükten sonra bunu denemeye karar verdim. Ama Türkiye'deki yarışma için bir yıl beklemem gerekiyordu. Onun yerine hemen Almanya'nın en iyilerinin seçildiği Mr. Germany yarışmasına başvurdum.

? Bu birincilik size neler kattı?

Almanya'da ilk kez bir Türk, Mr. Germany seçilerek Almanya'yı dünyada temsil etme hakkı kazandı. Bu Almanya için de yeni bir olaydı ama Almanlar ve Alman medyası bunu çok güzel karşıladı. Bana çok büyük ilgi gösterdiler. Hala orada sokakta yürürken insanlar gelip tanışmak ve sohbet etmek istiyor.

? Türkiye hedefleriniz arasında neler var? Buraya yerleşmedeki ana etken nedir?

Hangi ülkede şöhret olmak daha kolay bilmiyorum. 3 yaşından beri Türkiye'den ayrıyım ve vatan hasreti çekiyorum. İlk sinema filmi teklifimden sonra Türkiye'ye ilk defa geldim ve ayrı kaldığım seneler için çok üzüldüm. Türkiye'yi çok seviyorum ve yaşanılacak en güzel yer olduğunu düşünüyorum. Almanya'dan birçok teklif almama rağmen hiçbirine gitmedim. Bir de, Türkiye'de sinema, tiyatro ve dizi projeleri çok zengin içerikli. Oyunculuk yönümü bulmam için bunun da bana çok faydası olacağını düşünüyorum.

? Türkiye'de sizin hakkınızda "her önüne gelen şöhret olmak için burada" yorumları yapılabilir. Ne söylemek istersiniz?

Türkiye sonuçta film ve dizi sektöründe her sene dünya çapında ilk sırada. Ben de bundan ötürü deneyimli bir ülkede çalışmak istedim. Hedefim, sadece Türkiye'de şöhret olmak değil, dünyada sevilen iyi bir Türk oyuncu olmak.

? Artık kariyeriniz oyunculuk üzerine mi devam edecek?

Almanya'da birkaç projede yer aldım, evet. Bunlar, Almanya'da yayınlanan sinema ve dizi projeleriydi. Türkiye'ye geldikten sonra kendimi geliştirmek için çok iyi hocalardan ders alıyorum. Hedefim çok iyi bir oyuncu olmak.

Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum

KENDİMDEN BAŞKA KİMSEYİ ÖRNEK ALMIYORUM

? Örnek aldığınız oyuncular kimler?

Kimse ukalalık olarak algılamasın ama kendimden başka kimseyi örnek almıyorum. Kendi ruhumu, kalbimi oynadığım rolde kullanan bir oyuncu olmak istiyorum, taklit yapan değil. Türk oyunculardan Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Aslantuğ, Ezgi Mola ve Haluk Bilginer'i çok beğeniyorum. Rollerinin hakkını iyi verdiklerini düşünüyorum. Alman oyunculardan ise Til Schweiger'i beğeniyorum.

Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum

Almanya, Erzurum, Türkiye, Kayhan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu 09:58 Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? 09:52 Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi 09:45 Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi
Canice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan yürek sızlatan Selda Bağcan paylaşımı: Sanırım onu görmeden öleceğim 08:59 Canice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan yürek sızlatan Selda Bağcan paylaşımı: Sanırım onu görmeden öleceğim Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı 08:29 Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı UNESCO listesinde yer alan ve Anadolu'nun ilk Türk camisi olarak bilinen Ebul Menuçehr Cami'nde ezan sesi yankılandı 07:57 UNESCO listesinde yer alan ve Anadolu'nun ilk Türk camisi olarak bilinen Ebul Menuçehr Cami'nde ezan sesi yankılandı
Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi başarıya imza atan Yasemin Adar'a TRT muhabirinden tepki çeken ifade: Bronz ama olsun 00:16 Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi başarıya imza atan Yasemin Adar'a TRT muhabirinden tepki çeken ifade: Bronz ama olsun Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok 23:35 Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Mesaiye yetişmek isterken aracıyla şarampole uçan şahıs hayatını kaybetti Mesaiye yetişmek isterken aracıyla şarampole uçan şahıs hayatını kaybetti         
10:04
Afgan mülteciler bu kez yangının yolları kapattığı Datça'da görüntülendi! Vatandaşlar fark edip jandarmaya ihbar etti Afgan mülteciler bu kez yangının yolları kapattığı Datça'da görüntülendi! Vatandaşlar fark edip jandarmaya ihbar etti         
09:55
IMF'den tarihi karar! 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisini onayladı IMF'den tarihi karar! 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisini onayladı         
09:47
Datça'dan gelen görüntü sabotaj iddialarını kuvvetlendirdi! Ağaçların dibinde patlamamış torpiller bulundu Datça'dan gelen görüntü sabotaj iddialarını kuvvetlendirdi! Ağaçların dibinde patlamamış torpiller bulundu         
09:01
142 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 142 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
08:48
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı         
07:53
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi         
23:55
"23 kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar" diyen genç kız, kendini üst geçitten attı         
23:06
Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı         
22:51
Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi         
21:20
Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı         
19:43
Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı         
18:42
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı         
18:34
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem         
18:11
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 10:25:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayhan Kilbaşoğlu: 3 yaşından beri vatan hasreti çekiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement