Ahlat Doğa Sevenler Derneğince hazırlanan, Bilecik Valiliği, Söğüt ile Ahlat kaymakamlıklarının desteklediği "Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e Yolculuğu" Projesi kapsamında çeşitli etkinlik ve geziler düzenlenecek.

Proje Koordinatörü Zübeyr Ergezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle Ahlat ile Söğüt arasındaki kültürel bağın güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Tarihi alanlarda yapılan restorasyon ve mimari çalışmaların yerinde incelenerek ilçeye de uyarlanmasının planlandığını aktaran Ergezen, bu çerçevede ilk olarak Ahlat ve Söğüt'e 40 kişilik gruplarla gezilerin düzenleneceğini belirtti.

Proje ile Ahlat ve Söğüt ilçelerinin tanıtılması, tarihi ve kültürel miras ortaklığı sebebiyle ortak proje faaliyetlerinin planlanmasının hedeflendiğini kaydeden Ergezen, desteklerinden dolayı Bilecik Valiliği ve Ahlat Kaymakamlığı'na teşekkür etti.