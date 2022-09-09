"741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı

09.09.2022 12:22
"741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı

Kayı boyunun lideri, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Kayı boyunun lideri, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

"741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nin ilk gününde, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde "saygı nöbeti" değişiminin ardından Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve beraberindekiler tarafından türbe ziyareti yapılarak dua edildi.

Türk Büyükleri Anıtı önünde devam eden törende, Kızılkaya tarafından çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kızılkaya, programda, Kayı boyunun 400 çadırla Söğüt'te başladığı var olma mücadelesinin, bu coğrafyadan 3 kıtaya yayılmış aşiretlikten dünyaya hükmeden bir cihan devletine erdiğini söyledi.

Büyük bir medeniyetin torunları olmaktan gurur duyduklarını belirten Kızılkaya, "Günümüzde halen bizlere ve tüm Türk dünyasına ilham olan Kayı'nın töresi, Edebali'nin öğretileri ve atamız Ertuğrul Gazi'nin yiğitliği yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. 741 yıldır aralıksız kutladığımız Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'mizle Kayı'nın beyi Ertuğrul Gazi nezdinde tüm Türk büyüklerimize olan saygımızı hep birlikte sunuyoruz." dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterilerini sunduğu etkinlikte, Kızılkaya ve beraberindekiler geleneksel pilav ikramı için kurban kesimi programına katıldı.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlik programı

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri yarın, Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanması, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi ve türbe ziyareti ile sürecek. Öğleden sonra tören alanındaki etkinliklerde, karakucak güreş ekiplerinin müsabakaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Söğüt Cirit Sahası'nda cirit müsabakaları, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileri sunulacak. Tören alanında Yörüklerin etkinliklerinin sunumuna, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri, sanatçı Kıraç konseri ve havai fişek gösterisine yer verilecek.

11 Eylül pazar sabahı tören alanında Yörük grupları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri, protokol üyelerinin karşılanması, türbe ziyareti, Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi ve Jandarma Tüfekli Hareketler gösterilerinin ardından Ertuğrul Gazi Camisi ile Darülkurrası'nın açılışıyla program tamamlanacak.

YORUMLAR
500
Beylikten cihan devletine kutlu yürüyüşün mimarı: Ertuğrul Gazi Beylikten cihan devletine kutlu yürüyüşün mimarı: Ertuğrul Gazi
Kaynak: AA

Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:53 Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" vakası
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement