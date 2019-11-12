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Kayığını otomobilin üstünde taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

7 saat önce

Kayığını otomobilin üstünde taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kameradaMUĞLA Muğla-Fethiye karayolunda ilginç görüntü.

Kayığını otomobilin üstünde taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

MUĞLA Muğla- Fethiye karayolunda ilginç görüntü. Trafikte insanların canını hiçe sayan sürücü kayığını otomobilinin üzerinde taşıdı.

Muğla - Fethiye kara yolunda, 48 DA 320 plakalı aracın sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı.

Kara yolunun iki şeridini kapatan araç, yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını aracının üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü.

Kayığını otomobilin üstünde taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Fethiye, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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