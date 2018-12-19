Kayıkla Göle Açılan Kişinin Cesedine Ulaşıldı
3 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde, kayıkla açıldığı Derbent Baraj Gölü'nde kaybolan ve 5 gündür aranan Onur Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde, kayıkla açıldığı Derbent
Baraj Gölü'nde kaybolan ve 5 gündür aranan Onur Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Tekneyle açıldığı Derbent Baraj Gölü'nde kaybolan Onur Özcan'ın (52) bulunması için Samsun Emniyet Müdürlüğü
Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Samsun Sahil Güvenlik ekipleri gölde, AFAD
ekipleri ise kıyıda arama yaptı.
Arama çalışmaları sonucunda, gölde Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Özcan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlçede 5 gün önce balık avlamak amacıyla göle açılan Özcan'ın kayığının boş halde bulunması üzerine, arama çalışması başlatılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:51 Kaynak: AA
Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
27 Yaşındadaki Sperm Donörü, Genç Yaşında 18 Çocuk Babası Oldu