Son Dakika Haberleri: Kayıkla Göle Açılan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Kayıkla Göle Açılan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

3 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde, kayıkla açıldığı Derbent Baraj Gölü'nde kaybolan ve 5 gündür aranan Onur Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıkla Göle Açılan Kişinin Cesedine Ulaşıldı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde, kayıkla açıldığı Derbent Baraj Gölü'nde kaybolan ve 5 gündür aranan Onur Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Tekneyle açıldığı Derbent Baraj Gölü'nde kaybolan Onur Özcan'ın (52) bulunması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Samsun Sahil Güvenlik ekipleri gölde, AFAD ekipleri ise kıyıda arama yaptı.

Arama çalışmaları sonucunda, gölde Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Özcan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçede 5 gün önce balık avlamak amacıyla göle açılan Özcan'ın kayığının boş halde bulunması üzerine, arama çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:51 Kaynak: AA

Bafra, Samsun, Derbent, Güncel
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