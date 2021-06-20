Üye Girişi
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - Son Dakika

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı

20.06.2021 13:23
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Kayıların kullandığı 86 kilometrelik göç yolu ekoturizme kazandırılıyor.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Kayıların kullandığı 86 kilometrelik göç yolu ekoturizme kazandırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen göç yolu rotanın açılışı yapılırken, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin himayesindeki Kayıların, Domaniç'e gelirken kullandıkları 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme kazandırılması hazırlıklarını tamamladı. Rotanın belirlenmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tanıtım programı düzenledi. Çarşamba Köyü Hayme Ana Türbesi'ndeki programa Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Diriliş Ertuğrul dizisinde Doğan Alp karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner'in yanı sıra sosyal medya fenomenleri, orman çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve beraberindekilerin katıldığı dün yapılan rota gezisinde, Çamlıca köyü, Berçin Kulesi, Domaniç Ebe Hatun Çamlığı, Pazaralanı, Tefekkür Tepe, Topukyayla Tabiat parkı, Domaniç Kurbağaları göç yolu, Çatalaalıç mevkii, Sefa köyü, Karagöl, Kızıl Saray, Çukurca göleti, Selim Dede mesire alanı, Ilıcaksu Sarıkız mesire alanı ve Domurköy Mızık Çamı ziyaret edildi. Gezide atların yanı sıra katılımcılar bisiklet ve arazi aracı ATV kullandı. Gruba yöresel kıyafetli kadınlar da eşlik etti.Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya,  "Ecdadımız bu toprakları bizlere yurt olması için destansı bir mücadelede bu göçü başlatmış ve göç Anadolu'da durmuş ve Anadolu'da sabitlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi olsa gerek. Bu hedefler doğrultusunda Kütahya ve Domaniç'teki kardeşlerimiz ile birlikte bu yürüyüşü tekrar başlatmak istiyoruz, birlikte yürümek istiyoruz. Sonuçlara ve hedeflere de birlikte ulaşmak istiyoruz. Ekoturizm rotamızın, yürüyüş yolumuzun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tanıtım programı, Çatalalıç mevkiine kurulan Oba çadırları ve kamp ateşi etrafında Domaniç'in yöresel sanatçıları tarafından düzenlenen eğlence ile sona erdi.


Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı

Osmanlı Devleti, Mustafa Özkaya, Kütahya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu tamamlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem 13:36 İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu tamamlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı 13:32 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
Ölen oğlu için 13:30 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi Veyis Ateş 11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını 09:53 Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi

Son Dakika Haberleri
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:35 İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu tamamlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem
13:34 Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış
13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
13:29 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış         
13:34
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı         
13:33
Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu         
13:31
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti         
11:52
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi         
10:06
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri         
09:34
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?         
09:15
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 13:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement