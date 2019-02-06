Kayın Biraderine Üç Kurşun Sıktı

Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı üç kurşunla ağır bir şekilde yaraladı.

Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı üç kurşunla ağır bir şekilde yaraladı.



Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesinde meydana geldi. Olayla S.D. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde alacaklı olduğu kayın biraderi M.Ç ile karşılaştı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan taraflar önce kavga etti. S.D belinden çıkarttığı silah ile M,Ç.'ye üç at ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç. Ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştıra Hastanesine kaldırılırken S.D. suç aletiyle birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

BTP'nin Yerel Seçimlerde Yarışacak Belediye Başkan Adayları Açıklandı

Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor

Erdoğan, İlk Seçim Mitingini Sivas'ta Yapacak

"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi