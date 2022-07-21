Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı

21.07.2022 10:33

Diyarbakır'da iddiaya göre bir şahıs, tartıştığı damadını ve damadının yeğenini sokakta bıçakladı. Yaralanan damadın ailesi, sopalarla evlatlarını bıçaklayan kayınbabanın evini basmaya çalışınca bu sefer kurşunların hedefi oldu. Korku dolu anlar, anbean kameralara yansırken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da bir kayınbaba aralarında husumet olan damadını ve damadının yeğenini sokak ortasında tartışarak bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre kayınbaba ile damadı arasında yaşanan hadise üzerine bu sefer damadın ailesi, kayınbabanın evini taş ve sopalarla bastı. Gece saatlerinde yaşanan baskında kayınbabanın ailesi, evden damadın ailesine kurşun yağdırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Damadın yakınları araçların arkasına saklanarak kurşunlardan kurtulurken, korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
İş yerindeki baca yangını büyümeden söndürüldü İş yerindeki baca yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
09:35 Ruslar Avrupa'ya gaz verdi! Fiyatlar düşüyor
09:35 Zorunlu kapatma yeniden mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
09:32 Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 10:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement