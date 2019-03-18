Son Dakika Haberleri: Kayınbabasını Öldürüp Cesedini Ormana Bıraktı

Kayınbabasını Öldürüp Cesedini Ormana Bıraktı

5 dakika önce

Ordu'da kayınbabasını öldürüp cesedini ormana bıraktığı iddia edilen damat gözaltına alındı.

Kayınbabasını Öldürüp Cesedini Ormana Bıraktı, System.String[]
Ordu'da kayınbabasını öldürüp cesedini ormana bıraktığı iddia edilen damat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölköy ilçesi Alanyurt Mahallesinde fırıncılık yapan Özkan Ö. (25) ile Toplum Yararına Programları kapsamında ilçe belediyesinde çalışan kayınbabası Yılmaz Damar (55) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan Ö. tüfekle öldürdüğü kayınbabasının cesedini Mesudiye ilçesindeki ormanlık alana bıraktı.

Gürgentepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Özkan Ö. suçunu itiraf ederek, cesedin yerini söyledi.


Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 3 çocuk babası Damar'ın cesedine ulaştı.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:27 Kaynak: AA

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