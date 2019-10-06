Son Dakika Haberleri: Kayınbirader uyuşturucu ticaretinde 3 tutuklama
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Kayınbirader uyuşturucu ticaretinde 3 tutuklama

1 saat önce

KONYA'da, polis operasyonunda F.D. (37), eniştesi İ.D. (37) ve onun arkadaşı O.K. (41), uyuşturucu hap sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kayınbirader uyuşturucu ticaretinde 3 tutuklama, System.String[]

KONYA'da, polis operasyonunda F.D. (37), eniştesi İ.D. (37) ve onun arkadaşı O.K. (41), uyuşturucu hap sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda 821 uyuşturucu hap ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu hap getirip, satan 3 kişi olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, sokaklarda uyuşturucu hap satanların F.D., eniştesi İ.D. ve onun arkadaşı O.K. olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, 821 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., İ.D. ve O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:59 Kaynak: DHA
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