Kayınbiraderi bıçakladı, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Hayatını kaybeden Neslican Tay için "Son mesajını görmemişim" diyen Duygu Özaslan kendisini savundu

Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar