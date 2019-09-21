Son Dakika Haberleri: Kayınbiraderi bıçakladı, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Kayınbiraderi bıçakladı, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

44 dakika önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, eşiyle tartıştığı gerekçesiyle kayınbiraderi Görkem T. (20) tarafından 8 yerinden bıçaklanan Aydın Uygun (46), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayınbiraderi bıçakladı, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, eşiyle tartıştığı gerekçesiyle kayınbiraderi Görkem T. (20) tarafından 8 yerinden bıçaklanan Aydın Uygun (46), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Görkem T., eniştesinin ölmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.
Olay, 9 Eylül günü Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Görkem T., ziyaretine gittiği ablası Hasret Uygun'u (39), sokakta eniştesi Aydın Uygun ile tartışırken gördü. Çiftin arasına giren Görkem T., iddiaya göre bir süre sonra eniştesi ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce alkollü olduğu öne sürülen Görkem T., belinden çıkardığı bıçakla eniştesine saldırdı. 8 bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın Uygun, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uygun, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheli Görkem T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KURTARILAMADI
Aydın Uygun, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede, dün akşam saatlerinde, yaşam mücadelesini kaybetti. Uygun'un cenazesi, Çarşamba'da bugün öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Görkem T., eniştesinin ölümü üzerine yeninden polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.


- Samsun
Samsun, Eylül, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Neslican Tay için "Son mesajını görmemişim" diyen Duygu Özaslan kendisini savundu
Fatih Terim'den Nagatomo ve Mariano'ya kesik! Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar 4 bin liralık balık...Samsun'da sezonun en büyük yayın balığı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 16:55:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayınbiraderi bıçakladı, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]