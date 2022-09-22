Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi - Son Dakika
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Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi

22.09.2022 18:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini kardeşi ile aldattığı iddiasıyla kocasının vurduğu Gülbeyaz D. adlı kadın mahkemedeki ifadesinde kocası için, "Şikayetimden vazgeçiyorum. Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

24 Aralık 2018 tarihinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz D.'yı sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülbeyaz D. ile Sami K. daha sonra boşandı.

Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla kocasının vurduğu kadından ilginç sözler: İstese öldürürdü, o iyi bir insan

"İSTESE ÖLDÜREBİLİRDİ AMA ÖLDÜRMEDİ, O İYİ BİR İNSAN"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Sami K.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya geçen celse tahliye edilen Sami K., Gülbeyaz D. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Sami K., "Gülbeyaz'ı öldürmek isteseydim namluyu ayağına değil başına doğrulturdum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla kocasının vurduğu kadından ilginç sözler: İstese öldürürdü, o iyi bir insan

"DUYGUSAL MANADA KONUŞMAM OLDU"

Sami K.'dan boşandığını söyleyen Gülbeyaz D. ise, "Sami ile aramızda 2-3 metre mesafe vardı. İstese beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan, aramızda anlaştık. Şikayetimden vazgeçiyorum. Ses analizinde tespit edildiği üzere Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi" diye konuştu.

Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla kocasının vurduğu kadından ilginç sözler: İstese öldürürdü, o iyi bir insan

MÜTAALA VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Sami K'.nın "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! 'İstese öldürürdü, o iyi bir insan' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi - Son Dakika
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