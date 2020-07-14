Kayınbiraderi ile tartışan terzi balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi - Son Dakika

Kayınbiraderi ile tartışan terzi balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi



KAYSERİ'de, terzi Mehmet K. (60), telefonla tartıştığı kayınbiraderi Ş.Y.'nin evine geleceğini söylemesi üzerine eline pompalı tüfeği alarak balkonda beklemeye başladı. Olay yerine gelen polislerin yaklaşık 2.5 görüşmesi sonucu ikna edilen Mehmet K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam 21.30 sıralarında merkez Kocasinan İlçesi Erkilet General Emir Mahallesinde meydana geldi. Terzi Mehmet K. ile kayınbiraderi Ş.Y. telefonda tartıştı. Tartışma sırasında her iki tarafta iddia yöre birbirlerine hakaret içerikli sözler söyledi. Ş.Y.'nin telefonu kapatmadan evine geleceğini söylediği Mehmet K., eline pompalı tüfeği alarak balkona çıktı. Mehmet K.'yı elinde silahla balkonda gören komşuları tedirginlik yaşarken, ailesi de intihar edebileceğinden kuşkulandı. Eşi Y.K.?nın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Mehmet K.?nın evinin bulunduğu sokağı trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşları da olay yerinden uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

POLİS 2.5 SAAT İKNA İÇİN GÖRÜŞTÜ

Polis ekipleri elinde pompalı tüfekle bekleyen Mehmet K'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Mehmet K.'nın eşi Y.K., kocasının intihar edebileceği korkusuyla yanından ayrılmadı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Mehmet K. ikna edilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kayınbiraderi ile tartışan terzi balkonda pompalı tüfekle 2.5 saat bekledi