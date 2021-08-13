Üye Girişi
KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM - Son Dakika

KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM

13.08.2021 14:47

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü.

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü. PKK'nın kaçırdığı kayınbiraderi için eyleme katılan Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım" dedi.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. 10 aile, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atıp, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak', 'PKK kaybedecek anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıyarak, PKK'yı protesto etti. Aileler, HDP il binasına kadar slogan atarak yürürken, polis parti binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. HDP'liler kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Aileler ise parti binasında çalınan müzik sesine tepkilerini dile getirdi.

5 yıl önce, 14 yaşındayken kaçırılan kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için eylem yapan Leyla Çiftçi, aileler adına açıklama yaptı. Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne, babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM
KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM
KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM
KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM
KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM
KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM
KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM
KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM

Halkların Demokratik Partisi, Çiftçi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı 15:03 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık 14:49 Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı 14:25 Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı
Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor 14:14 Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı 14:11 Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı 13:57 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı 13:25 Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu 13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu

Son Dakika Haberleri
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
15:02 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı
14:49 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi
14:28 Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor
14:25 Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı
14:21 Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı
14:13 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor
14:11 Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı
13:56 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
13:34 Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak         
15:08
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor         
14:29
Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı         
14:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
5 gündür aranan cinayet zanlısı teslim olmaya giderken kız arkadaşıyla canlı yayın yaptı 5 gündür aranan cinayet zanlısı teslim olmaya giderken kız arkadaşıyla canlı yayın yaptı         
14:07
Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi         
13:34
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması 28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması         
13:17
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 15:33:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYINBİRADERİ PKK TARAFINDAN KAÇIRILAN LEYLA ÇİFTÇİ: BİZE KATILIN, HAKLI DAVAMIZI BÜYÜTELİM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement