Üye Girişi
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı

01.09.2021 16:30

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından istismar edildiğini iddia edildi. Devam eden davada karar çıktı. İstismar suçundan hakkında dava açılan enişte İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı ve istismara uğradığını iddia ederek yardım istemişti. Uzun zamandır devam eden davada enişte hakkında karar verildi.

ENİŞTESİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan Çığ, evlendirme vaadiyle kendisine 500 bin TL senet imzalatan eniştesinin tecavüze maruz kaldığını söyledi. Yaşadıklarıyla herkesi ekrana kilitleyen Çığ'ın ormanda eniştesi tarafından çekilmiş çıplak fotoğrafları da ortaya çıktı. Dini duygular kullanılarak kandırıldığını ileri süren Çığ, eniştesinin kendisini Afyon'da bir hocaya götürerek 3 bin TL'sini daha kaptırdığını söyledi. İddiaların odağındaki enişte İsa Akman'ın 2019 senesinde yaptığı peynirleri tüketen 9 kişinin sağlık sorunu yaşadığı, 1 kişinin ise öldüğünün ortaya çıkmasının olayın seyrini değiştirdi.

Kayınbiraderine tecavüz eden enişte İsa Akman 35 yıl hapse çarptırıldı

CEZASI BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadıklarından dolayı günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Çığ'ın davasında karar çıktı. İstismar iddiasıyla hakkında dava açılan enişte İsa Akman'ın aldığı ceza belli oldu. Enişte İsa Akman 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Türk Lirası, Müge Anlı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı 16:42 Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi 16:26 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı
Aynı silahla 2 kişiyi vuran şahıs, film gibi operasyonla yakalandı 16:14 Aynı silahla 2 kişiyi vuran şahıs, film gibi operasyonla yakalandı Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi 16:02 Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın 15:42 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı 15:22 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi 15:09 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi

Son Dakika Haberleri
16:46 Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin
16:42 Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı
16:38 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti
16:30 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:26 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi
16:16 Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi
15:41 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın
15:32 Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi uzatıldı! Yeni tarih 30 Eylül
15:21 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı
15:08 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin         
16:46
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti         
16:39
Eşinin şiddeti sonrası Eşinin şiddeti sonrası "Ölmek istemiyorum" diyen kadın, sopayla başına vurularak dövüldü         
16:24
Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi         
16:17
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti         
15:39
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti         
15:08
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 17:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement