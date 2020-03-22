Kayınbiraderine oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığı için kurşun yağdırmış - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayınbiraderine oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığı için kurşun yağdırmış - Son Dakika

Kayınbiraderine oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığı için kurşun yağdırmış

6 saat önce

Diyarbakır'da otobüsten indirdiği şahsa kurşun yağdıran zanlının olayı, kayınbiraderinin çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Kayınbiraderine oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığı için kurşun yağdırmış, System.String[]

Diyarbakır'da otobüsten indirdiği şahsa kurşun yağdıran zanlının olayı, kayınbiraderinin çocuğunu uyuşturucuya alıştırdığı için gerçekleştirdiği iddia edildi.


Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.A. aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mahsun A.'yı takip etmeye başladı. Mahsun A.'nın otobüse bindiğini gören H.A., otobüsü durdurarak kayınbiraderinin inmesini istedi. H.A., Mahsun A. inmeyince yanında getirdiği pompalı tüfekle otobüs içindeki şahsa ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Mahsun A. yere düşerken, zanlı H.A. pompalı tüfekle ateş etmeye devam etti. Kurşununun bitmesi üzerine H.A., tüfeğin dipçiği ile Mahsun A.'nın kafasına vurmaya başladı.


Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahsun A. tedavi altına alınırken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.


Karakola götürülen H.A.'nın Mahsun A.'yı, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı için vurduğu iddia edildi.


Olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:59 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu
ESKİ SEVGİLİSİNİN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTUĞU GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI Adana'da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti         
15:54
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:55
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayınbiraderine oğlunu uyuşturucuya bulaştırdığı için kurşun yağdırmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]