KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET TALEBİ - Son Dakika
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KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET TALEBİ

17.01.2023 15:19
KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET TALEBİ

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, kayınbiraderi Oktay Kara'yı (28) 33 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ramazan Uysal (49) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, ömür boyu hapis cezası istedi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, kayınbiraderi Oktay Kara'yı (28) 33 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ramazan Uysal (49) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, ömür boyu hapis cezası istedi.

Olay, 17 Ekim 2021'de Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal ile kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Uysal, üzerindeki bıçağı çıkarıp, kaçmaya çalışan Kara'yı yakalayarak defalarca bıçakladı. Olayı görenlerin tepki gösterdiği Uysal, elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atıp, kaçtı. Çevredekiler, Uysal'ı yakalayıp, tekme tokat dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Uysal'ı kalabalığın elinden aldı. Gözaltına alınan Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Oktay Kara ise Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya sanık Ramazan Uysal, SEGBİS ile katıldı. Taraf ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay günü sanıkla maktulün ablasının boşanma meselesinden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Oktay Kara'nın, 9'u öldürücü nitelikte 33 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirtti. Savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti ayrıca indirim uygulanmamasını istedi. Savunmasında pişman olduğunu belirten Ramazan Uysal ise olayın bir anda gerçekleştiğini ve tasarlamadığını iddia etti.

Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları gerekçesiyle ertelendi.

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KAYINBİRADERİNİ 33 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIK İÇİN MÜEBBET TALEBİ - Son Dakika
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