Son Dakika Haberleri: Kayınbiraderini Av Tüfeğiyle Öldüren Enişte Tutuklandı

Kayınbiraderini Av Tüfeğiyle Öldüren Enişte Tutuklandı

25 dakika önce

ELAZIĞ'da, aralarında husumet olan kayınbiraderi Mehmet İbrahim Koçoğlu'nu (42) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Mustafa E. (42), İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alındı.

Kayınbiraderini Av Tüfeğiyle Öldüren Enişte Tutuklandı, System.String[]
ELAZIĞ'da, aralarında husumet olan kayınbiraderi Mehmet İbrahim Koçoğlu'nu (42) av tüfeğiyle vurarak, öldüren Mustafa E. (42), İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alındı. Mustafa E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cuma günü, merkeze bağlı Dallıca köyünde meydana geldi. Mustafa E., iddiaya göre, aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mehmet İbrahim Koçoğlu ile yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mustafa E., yanındaki av tüfeğiyle kayınbiraderi Koçoğlu'nun bulunduğu otomobile ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Koçoğlu, yaşamını yitirdi. Mustafa E. ise tüfeği olay yerinde bırakarak, kaçtı.

Olayın ardından Mustafa E.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından kentteki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Yapılan çalışmayla Mustafa E.'nin, önce Malatya'ya ardından da İstanbul'a gittiği belirlendi. Mustafa E., güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E., 'planlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:27 Kaynak: DHA

Elazığ, İstanbul, Güncel
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