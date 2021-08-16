Kayınbiraderini av tüfeğiyle vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kayınbiraderini av tüfeğiyle vurma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada eniştesi Adem A. (42) tarafından av tüfeğiyle bacağından vurulan bisiklet tamircisi Erdal Şanlı (47) yaralandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada eniştesi Adem A. (42) tarafından av tüfeğiyle bacağından vurulan bisiklet tamircisi Erdal Şanlı (47) yaralandı. Olay anı bir işyerinin gücvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde, Erdal Şanlı'ya ait bisiklet tamir atölyesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Adem A. ile kayınbiraderi Erdal Şanlı arasında, alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Adem A., yanındaki av tüfeğini Şanlı'ya doğrultup peş peşe ateşledi. Şanlı, isabet eden saçmalarla sol bacağının iki yerinden yaralandı. Adem A. ise olay yerine geldiği otomobiliyle kaçtı. Yaralı Şanlı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Didim Yaralı Şanlı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Didim Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kayınbiraderini yaralayan Adem A. ise ilçe çıkışında suç aleti tüfekle yakalandı.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIOlay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Bisiklet tamirhanesi önünde Adem A., tartışmanın ardından av tüfeğini alarak geri döndü. O sırada bir bisikletin lastiğini tamir eden Erdal Şanlı'yı bir el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Erdal Şanlı'nın yaralı halde iş yerine kaçmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan kayınbiraderini yaralayan Adem A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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