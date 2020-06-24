Kayınbiraderini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Son sözleri sorulan sanık, olayın kazara meydana geldiğini belirterek, beraatini talep etti.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Buğday ile taraf avukatları katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi

Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu

Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum