Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kardeşini öldürüp başında bekleyen kadından çok çarpıcı itiraflar - Son Dakika
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Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kardeşini öldürüp başında bekleyen kadından çok çarpıcı itiraflar

05.04.2023 16:07

Şanlıurfa'da eşinin kardeşi Ferdi Balıkan'ı sokak ortasında tabancayla öldüren ve "Namusumu temizledim" diyerek başında bekleyen Hülya B. tutuklandı. İfadesinde pişman olmadığını ve namusu için yaptığını belirten Hülya B., "Eşim İsmail B., işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı. Ardından ilişki yaşamaya başladık. Birlikte yaşadığımız dönemlere ait uygunsuz görüntülerimi, TikTok hesabından paylaşma tehdidinde bulunmaya başladı" şeklinde konuştu.

Paşabağı Mahallesi'nde, 3 Nisan'da meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B.'yi tabancayla öldürüp, başında polisin gelmesini bekledi. Polislere teslim olan Hülya B., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

"KAYINBİRADERİM İLE İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLADIK"

Kayınbiraderiyle bir süre ilişki yaşadığını anlatan Hülya B., "Eşim İsmail B., işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı. Bana ilgi gösteren kayınbiraderimle duygusal bir yakınlaşmanın ardından ilişki yaşamaya başladık. Ama daha sonra bu ilişkimizi kocam öğrendi.

"İLİŞKİMİZ ORTAYA ÇIKINCA KAVGA ÇIKTI"

İlişkimizin ortaya çıkması üzerine İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her ikisi de yaralandı. Kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ben ilk olarak kayınbiraderimle İzmir'e gittim. Bir süre sonra İzmir'de aramızda tartışma çıkınca, özlediğim eşim ve çocuklarıma geri döndüm ve olaylardan uzak kalmak için Diyarbakır'a yerleştik" dedi.

"GÖRÜNTÜLERİMİ PAYLAŞMA TEKLİFİNDE BULUNDU"

Yeni hayatına başladığına değinen Hülya B., son günlerde diş teknisyeni olan kayınbiraderinin telefonla tacizine maruz kaldığını öne sürerek, "Kayınbiraderim onunla birlikte olmam için sürekli telefonla rahatsız ediyordu. Israrcı teklifini geri çevirince bu kez, birlikte yaşadığımız dönemlere ait uygunsuz görüntülerimi, TikTok hesabından paylaşma tehdidinde bulunmaya başladı. Bunun üzerine evde, kocama ait ruhsatsız tabancayı alarak Şanlıurfa'ya geldim. Paşabağı Mahallesi'nde evden çıkan Ferdi'yi tabancayla kovaladım ve sonra vurdum. Namusum için yaptım ve pişman değilim" diye konuştu.

3 ÇOCUĞU BABAYLA KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olayın ardından, anneleri tutuklanan 3 çocuk ise Diyarbakır'da yaşayan babalarıyla kaldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Mehmet Aydın: Biri namusmu dedi Yok canım Namus anlayışı ne kadar değişmiş Kadının beyanı esastır derhal serbest Yazıklar olsun Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
  • Benal Cırt: Namuzsuzluğu yap, sonra namusum için öldürdüm de. Cevap Yaz 141 1 Yayından Kaldır
  • Gerginyo : Hangi namus neyin namusu Cevap Yaz 290 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kardeşini öldürüp başında bekleyen kadından çok çarpıcı itiraflar - Son Dakika


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