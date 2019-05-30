Son Dakika Haberleri: Kayınbiraderini öldüren şahıs tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Kayınbiraderini öldüren şahıs tutuklandı

32 dakika önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderini öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayınbiraderini öldüren şahıs tutuklandı, System.String[]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderini öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 27 Mayıs Pazartesi günü Sapanca ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kayınbiraderi Adilcan Mercan ile Ö.C. iddiaya göre miras meselesi sebebiyle tartışmış, yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Çıkan kavgada Ö.C. ve Adilcan Mercan aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Özel araçlarla Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adilcan Mercan, durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Kalbine yakın bölgelere bıçak darbeleri aldığı öğrenilen Mercan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ö.C. ise tedavisinin ardından dün gece saatlerinde Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ö.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
Mimar Sinan Caddesi, Sakarya, Sapanca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi, evinde ölü bulundu Kastamonu'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:12:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayınbiraderini öldüren şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]