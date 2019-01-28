Son Dakika Haberleri: Kayınbiraderini Silahla Yaraladı

Kayınbiraderini Silahla Yaraladı

15 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Kayınbiraderini Silahla Yaraladı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, evini terk eden eşiyle görüşmek için Rahmiye Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giden Y.K ile eşi arasında tartışma çıktı.

Bu sırada yanındaki tabanca ile rastgele ateş açan Y.K, kayınbiraderi E.D'yi kalçasından yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Y.K'yı gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:20 Kaynak: AA

Kartepe, Kocaeli, Güncel
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