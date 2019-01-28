Kayınbiraderini Silahla Yaraladı
15 dakika önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, evini terk eden eşiyle görüşmek için Rahmiye Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giden Y.K ile eşi arasında tartışma çıktı.
Bu sırada yanındaki tabanca ile rastgele ateş açan Y.K, kayınbiraderi E.D'yi kalçasından yaraladı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Y.K'yı gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:20 Kaynak: AA
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