Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı

24.03.2022 10:29

MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.G.'nin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi yatak odasından çalan eniştesi S.S. gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.G.'nin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi yatak odasından çalan eniştesi S.S. gözaltına alındı. Şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu belirtildi.

Tarsus'ta ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'nin yatak odasından çalındığını fark eden S.G. polise  ihbarda bulundu. Adreste çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.G. ile aynı binada oturan eniştesi S.S.'den şüphelenilmesi üzerine soruşturmayı genişletti. Yapılan aramada, S.S., polisi görünce 20 bin TL'yi evin dışına atarken yakalandı. Şüpheli S.S. gözaltına alındı, para S.G.'ye teslim edildi. Şüpheli S.S.'nin çok sayıda 'evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ve yağma' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi.


Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı
Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı
Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı
Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı
YORUMLAR
500
Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı Akrabasının ev için biriktirdiği parayı çalın şahıs suçüstü yakalandı Kaşla göz arasında 17 bin TL nakit ve 50 bin TL değerinde sigara çaldılar Kaşla göz arasında 17 bin TL nakit ve 50 bin TL değerinde sigara çaldılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor!
10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement